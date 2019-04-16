كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفلبينية: القبض على 4 من زوجات قادة جماعة "أبو سياف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفلبينية، إنها ألقت القبض على أربع زوجات من قادة جماعة "أبو سياف" اللاتي يعتنين بمعاملاتهم المالية، ويساعدن في شراء الأسلحة وقطع القنابل وترتيب سفر المقاتلين الأجانب إلى البلاد.

وقالت الشرطة، إن النساء قُبض عليهن، اليوم الثلاثاء، اثناء مداهمات على منازل في مدينة زامبوانجا الجنوبية حيث صادرت السلطات قنبلتين يدويتين، وحقيبة تحتوي على نترات الأمونيوم والأجزاء الكهربائية التي يمكن استخدامها في صنع القنابل.

وأضافت الشرطة، أن النساء يعملن تحت إمرة هجان سوادجان، القيادي بجماعة أبو سياف، وهو المشتبه به الرئيسي في يناير.

وأشارت، إلى أن الهجوم العسكري الأخير على جماعة أبو سياف، جاء بسبب التفجيرات الانتحارية في 27 تفجير في كاتدرائية الروم الكاثوليك خلال قداس أسفر عن مقتل 23 شخصًا في مقاطعة سولو القريبة.