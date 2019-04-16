كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: الإمارات والولايات المتحدة تعملان على معالجة سياسات التدخل الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش ، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية ، إن علاقة الإمارات مع الولايات المتحدة قوية في مجموعة من المسائل الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية ، خلال زيارة لواشنطن.

وخلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومحللي السياسات خلال زيارته للولايات المتحدة ، ناقش الدكتور قرقاش العديد من القضايا الرئيسية في المنطقة ، وهي تحديداً ما تعتبره الإمارات العربية المتحدة سياسة خارجية تتدخل فيها إيران.

ومن جانه فقد أعرب الدكتور قرقاش عن التعاون العميق بشأن الأولويات الأمنية المشتركة ، تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة معاً لمعالجة دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وهزيمة التطرف.

وفي لقاءات مع المسؤولين ، ناقش الدكتور قرقاش الجهود المستمرة - التي تم الاضطلاع بها بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية - للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن.

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وقال "شراكة الإمارات مع الولايات المتحدة ترتكز على نظرة مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا".

وعلي صعيد آخر فقد ، أعرب عن دعمه لمبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث ودعا الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء عرقلة جهود السلام ، والوفاء بالتزاماتهم بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة ، والسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين.

كما يتهم التحالف العربي ، الذي تعد الإمارات العربية المتحدة عضوًا رئيسيًا فيه ، الحوثيين بالفشل في الالتزام بشروط اتفاقية السلام الموقعة في السويد العام الماضي.

وأكد من جديد دعم الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية استكهولم كأساس للانتقال إلى السلام في اليمن وأكد التزام أبو ظبي بحل سياسي.

وأشاد الدكتور قرقاش بالجهود المتفانية التي تبذلها المنظمات الإنسانية التي تقدم الإغاثة في الحديدة وغيرها من مناطق اليمن ، وأكد التزام الإمارات المستمر بتقديم المساعدات.

كما أشار الدكتور قرقاش إلى التعاون الإماراتي الأمريكي لمواجهة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش ، وكذلك العمل المشترك لمنع تمويل الإرهاب.