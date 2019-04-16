كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد النقابات العالمي يدين إعلان ترامب الجولان أرض إسرائيلية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان اتحاد النقابات العالمي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مرتفعات الجولان هي أرض إسرائيلية، مؤكدا أن الجولان تنتمي إلى سوريا، والقدس ملك فلسطين، مؤكدا استنكاره لما أعلنه ترامب.

جاء ذلك خلال كلمة بتروس بترو مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمى اليوم الثلاثاء، بالدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ممثلا للرئيس السيسي، و17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

Advertisements

وأشار "بيرو"، إلى قيام الاتحاد العالمي بتكثيف أنشطته النضالية لمساعدة فلسطين والاعتراف بأرضها في حدود عام 1967، ووضع نهاية للتدخل الأمبريالي في سوريا، واليمن وليبيا، فضلا عن العمل على الدفاع عن الحريات والحقوق العمالية، ووصول التكنولوجيا لعمليات الانتاج.

وقدم مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمي، تحياته للمشاركين في مؤتمر، مؤكدا أن مشاركة الاتحاد العالمي في المؤتمر لتأكيد الروابط بين الشعوب العربية والحركة النقابية العمالية والحركة النقابية العمالية، لافتا أن تلك الروابط شكلت من خلال نضال مشترك ضد الاستعمار والاحتلال اﻷجنبي.

وأكد بتروس، أنه لا تزال علاقة اتحاد النقابات العالمي بالشعوب العربية ذات روابط ثابتة وقوية تقوم على المسار التاريخي المشترك ويتم تعميقها يوما بعد يوم، مشيرا إلى قيام الاتحاد العالمي بحملة للافراج عن السجناء السياسيين في فلسطين، ورفض إراقة الدماء في اليمن، والتدخلات في أراضي ليبيا والعراق من خلال ندواته ومؤتمراته في العالم العربي لتعزيز التضامن الاجتماعي.