كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء برج يضم سفارات في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الاسبانية إخلاء برج يضم سفارات بريطانيا وكندا واستراليا وهولندا في مدريد اليوم الثلاثاء بعد إنذار بوجود قنبلة.

وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قالت متحدثة باسم الشرطة: "تلقينا إنذارًا بوجود قنبلة (...) وعملية الإخلاء بدأت. يجب أن نعمل ونجري تفتيشًا" لهذا البرج الذي يُطلق عليه تور إيسباشيو".

وقالت السفارة الاسترالية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنها ستغلق أبوابها لبقية اليوم.

ويقع هذا البرج – الذي يصل ارتفاعه إلى 235 مترًا – في "باسيو دي لا كاستيلانا" التي تمر عبر مدريد من الشمال إلى الجنوب. ويعد جزءًا من مجموعة من أربعة أبراج تشكل مركزًا تجاريًا في شمال العاصمة الاسبانية.