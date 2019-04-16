كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري بالسودان يعين الفريق مرتضى عبد الله وراق واليا للخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، تعيين الفريق مرتضى عبد الله وراق واليا للخرطوم، حسبما ذكرت قناة العربية.

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق، وفريق أول.

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وقال الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي، في بيان اليوم الاثنين، "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة".

كما عين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبد الملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة

