كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الإسلامى بمدريد يأسف لحريق كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المركز الثقافي الإسلامي في مدريد، عن أسفه اليوم الثلاثاء، بسبب الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في كاتدرائية نوتردام في باريس.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال مدير المركز سامي المشطاوي، في بيان: "نشعر بالحزن الشديد والأسى يحتوينا جميعًا لحرق أحد أهم المعالم الكاثوليكية في أوروبا والعالم".

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ويختتم بقوله: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن نرى هذا العمل المعماري التاريخي يشتعل فيه النيران، فنحن نتضامن مع إخواننا في فرنسا ونرسل لهم كل دعمنا".

وأثّر الحريق الذي اندلع بعد ظهر الاثنين في الكاتدرائية الباريسية على سطح المعبد القوطي وتسبب في سقوط إبرة مركزية.