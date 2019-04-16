كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانتخابات: بعض الإندونيسيين في الخارج قد يصوتون مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات في اندونيسيا، أن نحو 320 ألف ناخب أجنبي في أكبر مدن ماليزيا المجاورة يجب أن يصوتوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرة أخرى، بعد مزاعم العبث بالاقتراع البريدي.

وقالت اللجنة أيضًا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن التصويت الخارجي في سيدني ينبغي إعادة فتحه، لأن العديد من الإندونيسيين المغتربين في المدينة لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الوقت المناسب.

وكانت قد أرسلت المفوضية، الأسبوع الماضي، مسؤولين إلى ماليزيا للتحقيق في مزاعم تزوير الأصوات، بعد أن نشرت مقاطع فيديو على الإنترنت آلاف الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء المنتشرة في متجر.