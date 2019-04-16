كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق حملة ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السياسية الفرنسية ناتالي لوازو، المسؤولة عن حملة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي، تعليق الحملة الانتخابية بعد حريق كاتدرائية نوتردام.

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وكتبت لوازو على تويتر: "نشعر جميعاً بحزن عميق الآن. نتفهم أن قائمة رينيسانس جزء من الوحدة الوطنية في مثل هذا الوقت. لذلك نعلق الحملة حتى إشعار آخر".

ويخوض حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم بزعامة ماكرون، انتخابات البرلمان الأوروبي، بقائمة مرشحين باسم "رينيسانس".

