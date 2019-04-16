وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الانتقاء الأولي لمديري مؤسسات التعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، أنها نشرت في موقعها الرسميwww.men.gov.ma نتائج عملية الانتقاء الأولي، الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2019.

وأسفرت هذه النتائج عن انتقاء ما مجموعه 292 مترشحة، ومترشحا، موزعين، حسب السلك، على الشكل التالي: التعليم الثانوي الإعدادي: 170؛ والتعليم الثانوي التأهيلي 122.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات، والمشاركين بلغ في هذه العملية 343 مترشحة، ومترشحا، منهم 185 في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، و158 في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

إلى ذلك، دعت الوزارة المستفيدات، والمستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم انتقاؤهم فيها، والتي ستتولى إجراء المقابلات، وموافاة قسم الحركات الانتقالية في مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنتائج، قبل 03 ماي المقبل، مع ضرورة إدلاء المعنيات، والمعنيين بالأمر بجميع الوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.