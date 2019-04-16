سيدة تحول نفسها إلى “باربي” حقيقية

دفع هوس سيدة روسية بالدمية الشهيرة “باربي” إلى إنفاق نحو 160 ألف دولار من أجل التشبه بها، وشراء أكبر مجموعة من دمى “باربي”.
وتقول “توزوفا”، المتزوجة والأم لطفل، إنها لا تملك أي صداقات، لأنها “لا تملك الوقت لذلك”، وتتمحور جميع أنشطة حياتها حول “باربي”.
وأضافت “باربي الحقيقية” أن زوجها، الذي يعمل طبيبا، هو صديقها الوحيد، إلى جانب ابنها، الذي يبلغ من العمر 11 سنة.
ويتفهم زوج “باربي الحقيقية” هوس زوجته، وأهداها سيارة وردية اللون تحمل اسمها.
ولجأت “باربي” إلى عمليات التجميل بعد إنجابها طفلها، ومنذ ذلك الحين، وهي تعتمد على أزياء، وشعر أصفر مستعار، ومساحيق التجميل لتظهر شبيهة بالدمية المشهورة عالميا.
وتستغل السيدة الروسية مظهر “باربي”، في المشاركة في جلسات تصوير، وإعلانات.
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