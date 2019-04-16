-جماهير الحسنية تخصص استقبالا استثنائيا للاعبين في مطار أكادير -صور

حجت المئات من جماهير حسنية أكادير، ليلة أمس الإثنين، إلى مطار المسيرة في أكادير من أجل استقبال اللاعبين العائدين من الديار المصرية بعد مقابلة الربع النهائي من منافسات كأس “الكاف” على أرضية ملعب الجيش في السويس، والتي انهزم فيها الفريق السوسي بهدف نظيف أمام الزمالك المصري.

ورغم إقصاء فريق الغزالة السوسية من منافسات كأس “الكاف” أمس الأحد، إلا أن الجماهير السوسية حجت بأعداد مهمة لمطار المسيرة أكادير وانتظرت وصول اللاعبين لساعات ومتأخرة من ليلة اليوم الإثنين، في مشهد احتفالي أثر كثيرا في اللاعبين الذين قدموا أدءا جيدا خارج الميدان أمام الجماهير المصرية، وأمام ما وصفته جماهير الحسنية ب”الظلم التحكيمي” بعد عدم احتساب الحكم الأنغولي “مارتينز” لهدف صحيح تجاوز خط المرمى في الدقيقة 83 من المباراة.

وفور وصول اللاعبين، أقدمت الجماهير الحاضرة على تقديم التحية والتشجيع لهم جميعا رافعين شعارات تندد بالظلم التحكيمي، في حين رافقت عدد من السيارات حافلة الفريق في موكب يجسد لصورة شبيهة بما يقع في إيطاليا واوربا من خلال إشعال الشهب الإصطناعية جنبات الطريق الرئيسية لمطار المسيرة أكادير.

وكان فريق حسنية أكادير قد وصل إلى دور الربع النهائي إلى جانب النهضة البركانية من نفس المجموعة بعد أداء جيد وتأهل تاريخي من الدور المؤهل للمجموعات لأول مرة في مساره الكروي، قبل أن تنتنهي مباراة ذهاب دور الربع النهائي الأحد الماضي 7 أبريل أمام الزمالك المصري بالتعادل السلبي دون أهداف، وهزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف من توقيع اللاعب ابراهيم حسن في الدقيقة 49 من الجولة الثانية.