أعلنت الشرطة الاسبانية، اليوم الثلاثاء أنه تم إخلاء برج يضم سفارات كندا وبريطانيا واستراليا وهولندا في مدريد، بعد انذار بوجود قنبلة. وقال الناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “لقد تلقينا إنذارا بوجود قنبلة. وبدأ الاخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش”.

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كانت هذه تفاصيل خبر استنفار في اسبانيا.. إنذار بوجود قنبلة داخل برج السفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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