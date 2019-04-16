وسط غضب الشارع .. استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري

وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية، قرر رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز تقديم استقالته.

وحسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.

ورغم استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ارتفع سقف مطالب المتظاهرين الجزائريين للمطالبة بإسقاط كل الرؤوس المحسوبة على النظام السابق، ومحاسبة كل المتورطين في قضايا فساد عرفتها البلاد خلال الفترة السابقة، لبناء وطن جديد.