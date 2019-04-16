“كان” 2019.. السينغال أغنى منتخب إفريقي وموريتانيا “الأفقر” وهذا ترتيب “الأسود”

كما جرت عليه العادة قبل التظاهرات الكروية العالمية الكبيرة، قام الموقع الألماني الشهير ” ترانسماركيت” المتخصص في الرياضة والمال والأعمال، والقيمة السوقية للاعبين، بنشر تصنيف لقيمة جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا القادمة، والمزمع انطلاقها في مصر، شهر يونيو المقبل.

وقد تصدر منتخب السينيغال هذه القائمة، بما مجموعه 343.5 مليون أورو، وذلك لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين والممارسين في أكبر الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى صعود أسهم أسماء أخرى، تمارس في الدوري الفرنسي والإنجليزي، فيما يعتبر نجم ليفيربول الإنجليزي، ساديو ماني، أغنى لاعب سينيغالي وأكثره قيمة.

وتذيل المنتخب الموريتاني، الوافد الجديد على “الكان” ترتيب المنتخبات الإفريقية، بقيمة سوقية لم تتجاوز 3.25 مليون يورو، بحكم أن جل لاعبيه محليون، فيما احتل المغرب المركز السابع قاريا، بقيمة سوقية بلغت 129,6 مليون يورو.

أما المنتخب الوطني المغربي، الذي يضم بدوره ثلة من الأسماء الكروية المحترفة بأوروبا والخليج، فقد حل في الرتبة السابعة بـ129,6 مليون أورو، في تصنيف “ترانسماركيت”، إليكم الترتيب الكامل للمنتخبات الإفريقية في “الكان”:

1- السينيغال: 343,5 مليون أورو.

2- الكوت ديفوار: 270,95 مليون أورو.

3- مصر: 184 مليون أورو.

4- غانا: 142.70 مليون أورو.

5- الجزائر: 141,5 مليون أورو.

6- نيجيريا: 135,25 مليون أورو.

7- المغرب: 129,6 مليون أورو.

8- الكاميرون: 111.6 مليون أورو.

9- مالي: 92,5 مليون أورو.

10- الكونغو الديموقراطية : 66,45 مليون أورو.

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11- تونس: 42,1 مليون أورو.

12- غينيا: 36,7 مليون أورو.

13- جنوب إفريقيا : 33,63 مليون أورو.

14- كينيا: 27,93 مليون أورو.

15- زيمبابوي: 21,05 مليون أورو.

16- أنغولا: 18,15 مليون أورو.

17- بنين: 17 مليون أورو.

18- غينيا بيساو: 13,75 مليون أورو.

19- مدغشقر: 10,43 مليون أورو.

20- تنزانيا: 10,1 مليون أورو.

21- بوروندي: 9,5 مليون أورو.

22- أوغاندا: 4,23 مليون أورو.

23- ناميبيا: 3,5 مليون أورو.

24- موريتانيا: 3,25 مليون أورو.