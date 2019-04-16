من المرتقب، أن تتم العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب، وذلك بتأخير الساعة ستين دقيقة، يوم الأحد 5 ماي 2019.
ويأتي تأخير الساعة بستين دقيقة، أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان، والذي من المرتقب أن يحل بالمغرب يوم 7 ماي، فيما سيتم اعتماد التوقيت الصيفي الدائم بالمغرب، يوم 9 يونيو، وذلك بعد انصرام الشهر الفضيل.
وكانت الساعة الإضافية بالمغرب أثارت جدلا حادا من لدن المواطنين، واحتجاجات خاضها تلاميذ المدارس، ضد القرار الحكومي، الرامي إلى اعتماد الساعة الصيفية طيلة السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى للمغاربة..العودة للساعة القانونية قبيل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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