بشرى للمغاربة..العودة للساعة القانونية قبيل رمضان

من المرتقب، أن تتم العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب، وذلك بتأخير الساعة ستين دقيقة، يوم الأحد 5 ماي 2019.

ويأتي تأخير الساعة بستين دقيقة، أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان، والذي من المرتقب أن يحل بالمغرب يوم 7 ماي، فيما سيتم اعتماد التوقيت الصيفي الدائم بالمغرب، يوم 9 يونيو، وذلك بعد انصرام الشهر الفضيل.

وكانت الساعة الإضافية بالمغرب أثارت جدلا حادا من لدن المواطنين، واحتجاجات خاضها تلاميذ المدارس، ضد القرار الحكومي، الرامي إلى اعتماد الساعة الصيفية طيلة السنة.