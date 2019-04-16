سفارة المغرب تتعاطف مع الفرنسيين جراء حريق “Notre Dame”

عبرت سفارة المغرب في باريس عن تعاطفها، وتضامنها مع الفرنسيين، بعد حادث “الحريق المهول، الذي التهم سقف كاتدرائية (نوتر دام دو باري)، أمس الاثنين.

وكتبت سفارة المغرب، في حسابها على “تويتر”: “إن سفارة المغرب تتقاسم مشاعر التضامن، والتعاطف مع الباريسيين، والفرنسيين جراء الحريق المهول، الذي التهم سقف كاتدرائية (نوتردام دو باري)، التي تعد رمزا، ومعلمة بارزة لتراث باريس، وإحدى أجمل رموز التاريخ الفرنسي”.

وتسبب الحريق، الذي أتى على الجزء الأكبر من سقف الكاتدرائية، في انهيار برج هذه المعلمة، البالغ ارتفاعه 93 مترا.

وتعتبر كاتدرائية (نوتر دام دو باري)، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، أحد المعالم الأكثر استقطابا للزوار في فرنسا، حيث يتوافد عليها كل عام ما بين 13 و14 مليون سائح.

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وأعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح اليوم الثلاثاء، إخماد الحريق في كاتدرائية “نوتر دام دو باري” بالكامل، بعد نحو 15 ساعة من اندلاعه.

وأعلن المتحدث باسم الجهاز “غابريال بلوس”، خلال مؤتمر صحفي: “تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع”، مضيفا أن الحريق امتد “بسرعة كبيرة في السقف الخشبي” للصرح العالمي على مسافة “ألف متر مربع تقريبا”.

وأضاف “بلوس” في حديثه للصحافيين أمام الكاتدرائية في وسط باريس، إن رجال الإطفاء ركزوا خلال الصباح على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية، وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار.