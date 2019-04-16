شبيه جاستن بيبر.. سامي عمري يطرح جديده ويرغب في الانفتاح على جمهور المغرب

طرح الفنان المغربي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وشبيه “جاستين بيبر”، سامي عمري، أخيرا، كليب بعنوان “Run it up”.

وقال سامي عمري إن الأغنية الجديدة، من كلماته، وألحانه، صور لها كليب في مدينة ميامي بمشاركة مجموعة من الشباب، وبطلة الكليب المغربية الأمريكية.

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وأضاف سامي أنه ينوي الحضور بقوة في الساحة الفنية المغربية، ويرغب في انتشار إنتاجاته الفنية وسط الجمهور المغربي، بعدما شق طريقه الفني في بلاد العم سام.

وأشار سامي عمري إلى أنه يفكر في طرح أغنية عن المغرب، وتصويرها في كليب، يبرز ما تزخر به البلاد من تقاليد، خصوصا أن الديكورات المغربية، التي تم اعتمادها في الفيديو كليب الأخير، لاقت إعجاب جمهوره في أمريكا.

وسبق أن شارك شبيه “جستين بيبر” في حفل “NBA”، الشهير رفقة فنانين مغاربة أمثال الدوزي، ومجموعة الفناير، وآخرين.