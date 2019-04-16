السودان: الجيش يفشل بفضّ اعتصام العاصمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل الجيش السوداني بفضّ اعتصام المحتجين السودانيين، الذين واصلوا اليوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، مُطالبين بـ"تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وانتشرت وحدات عسكرية في مكان الاعتصام، وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، إلّا أن المعتصمين حالوا دون ذلك عبر ترديد هتافات مطالِبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل؛ "تصميم إلى يوم الدين حتى يتم كنس الفاسدين"، و"سقطت ما سقطت... ما راجعين".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أحد قادة الاعتصام، ويُدعى أحمد عبد العزيز، قوله: "لن نعود إلى الوراء، إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، وهي ليست مستحيلة".

Advertisements

وأضاف عبد العزيز: "مطالبنا تتمثل بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، تفاديا لتكرار تجربة الانقلابات العسكرية، وبإمكان المجلس العسكري الانتقالي، تنفيذ المهمة بكل سهولة ويسر ونعود إلى منازلنا وأعمالنا".

وواصل المعتصمون صباحًا أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه لإطفاء عطش المعتصمين في درجة حرارة تبلغ عند منتصف النهار 48 درجة مئوية.

وحاولت "قوات الدعم السريع" التابعة للجيش، أمس الإثنين، فض الاعتصام، حسب المعتصمين، لكنها فشلت في ذلك.

وكانت قيادة الجيش، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.