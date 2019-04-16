بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع كونتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، دخل اهتمامات فريق أوروبي كبير الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه للموسم الكروي المقبل.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن أندية ميلان وإنتر ويوفنتوس تدرس التعاقد مع كونتي في الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بايرن ميونخ أظهر اهتمامًا بالتعاقد مع كونتي كي يخلف الكرواتي نيكو كوفاتش على مقعد المدير الفني.
وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي لم يحدد بعد وجهته المقبلة، إلا أنه يريد الحصول على راتب يبلغ 11 مليون يورو في الموسم الواحد.
يذكر أن كونتي تعرض للإقالة من تشيلسي عقب نهاية الموسم الماضي، بسبب انتقاداته العلنية لإدارة البلوز بشأن الصفقات.
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