القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يسعى للانتقام من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مواجهته في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ميسي يسعى للانتقام من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه الأخير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

كما أن ميسي فشل في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال المواجهة الأخيرة في ملعب "أولد ترافورد"، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأنف إثر تدخل قوي من جانب كريس سمولينغ، مدافع اليونايتد.

وإذا نجح البرغوث في قيادة البارسا لتخطي مانشستر يونايتد، فإن النجم الأرجنتيني سيتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة التاسعة في مسيرته.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في "أولد ترافورد" انتهت بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.