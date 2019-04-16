لجنة الانتخابات تعلن حصول "يهدوت هتوراه" على مقعد ثامن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن حزب "يهدوت هتوراه" ارتفع إلى 8 مقاعد، على حساب الـ"ليكود"، الذي حصل في نهاية المطاف على 35 مقعدا، بشكل مماثل لحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس.

وبحسب النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات، فإن "شاس" حصلت على 8 مقاعد، مقابل 6 مقاعد لـ"العمل" و"تحالف الجبهة والتغيير".

وحصل "يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" على 5 مقاعد، بينما حصل على 4 مقاعد كل من "ميرتس" و"كولانو" و"تحالف الموحدة والتجمع".

تجدر الإشارة إلى أن "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، ظل خارج الكنيست، حيث لم يتجاوز نسبة الحسم، حيث انضاف إليه 22 صوتا منذ يوم أمس، وظل ينقصه 1454 صوتا.

وبالنتيجة فإن ائتلاف بنيامين نتنياهو المرتقب يصل إلى 65 مقعدا، وذلك بموجب التوصيات التي قدمت لرئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.

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وبحسب النتائج، فقد شارك في التصويت 4,340,253 مصوت، من بين 6,339,729 من أصحاب حق الاقتراح، وتم إلغاء 30,983 صوتا، وبلغت نسبة التصويت 68.46%، أي بتراجع بنحو 4% عن الانتخابات في العام 2015، وكان من بينها 366,016 صوتا لقوائم لم تتجاوز نسبة الحسم.

وعلى صلة، نفى عضو الكنيست روعي فوكلمان، من حزب "كولانو" وجود مفاوضات للانضمام إلى حزب الـ"ليكود".

وأضاف أن حزبه سيجري مفاوضات ائتلافية فقط بعد تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة.

يذكر أنه منذ تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك يجب أن يتم خلال 28 يوما، بموجب "قانون أساس: الحكومة"، وبإمكان الرئيس أن يمنحه مدة أسبوعين إضافيين.