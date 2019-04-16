دعوة لتقديم مقترحات لمحاربة العنف ضد النساء في الضفة وغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوة لتقديم مقترحات للمنظمات غير الحكومية المهتمة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية المسجلة تحت عنوان "هيا - القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وغزة".

كيفية التقديم 1. تنزيل حزمة التطبيق مع جميع المعلومات والتعليمات والوثائق ذات الصلة من موقع الأمم المتحدة، من هنا. Advertisements 2. تقديم الاقتراح الكامل إلى [email protected] آخر موعد للتقديم: 25 نيسان (أبريل) 2019.

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