انت الان تتابع تفاصيل خبر تطور لافت في الجزائر.. بلعيز يستقبل من رئاسة المجلس الدستوري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 02:58 مساءً - استقال رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز، اليوم الثلاثاء، من منصبه، وذلك قبل ساعات من كلمة مرتقبة لقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وأكد بلعيز، في بيان له، أنه قدم استقالته إلى رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، خلال اجتماع له بأعضاء المجلس الدستوري. وقال: "قدمت رسالتي إلى رئيس الدولة، ودعوت أن يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبيّ من كل مكروه".

ويواصل الجزائريون حراكهم بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين برحيل رموز النظام السابق، وعدم تقلدهم أي مناصب رسمية.

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ويطالب المتظاهرون برحيل بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري بلعيز الذي استقال، ورئيس الوزراء المعيَّن حديثاً نور الدين بدوي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الأسبوع الماضي، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت هيئة الانتخابات لهذا الاقتراع.

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة.