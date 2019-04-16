انت الان تتابع تفاصيل خبر إسبانيا.. إخلاء برج السفارات بعد إنذار بوجود قنبلة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 02:58 مساءً - أخلت الشرطة الإسبانية برجاً في العاصمة مدريد، اليوم الثلاثاء، يضم عدداً من المقار الدبلوماسية لبعض الدول، بعد إنذار بوجود قنبلة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية إنه تم، اليوم الثلاثاء، إخلاء ناطحة سحاب تتكون من 57 طابقاً وتضم سفارات أجنبية؛ بعد تلقّي السفارة الأسترالية الموجودة في المبنى مكالمة هاتفية تهدد بوجود قنبلة.
وتضم ناطحة السحاب الواقعة في حي المال بالعاصمة الإسبانية سفارتي بريطانيا وكندا أيضاً، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
يتبع..
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