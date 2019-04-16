انت الان تتابع تفاصيل خبر هنية: غزة ستحرر الأسرى.. ولن تتمدد في سيناء شبراً واحداً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 02:58 مساءً - حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، من انهيار الجهود التي تبذَل للتوصل إلى تفاهمات على جبهة قطاع غزة مع الاحتلال، في حال استمر التوتر داخل المعتقلات الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذها بحق الأسرى.

وقال هنية، خلال جلسة للمجلس التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء: إن: "حل الأسرى لهيئاتهم التنظيمية أوصلت رسالة للمحتل بأنهم ذاهبون إلى أبعد مدى، وأنهم سيقلبون الطاولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأضاف: "العدو استخدم القبضة الأشد إيلاماً في مواجهة الأسرى، خاصة في سجني النقب ورامون، لذلك كانت هناك جروح وكسور وأمراض".

وأوضح القيادي في "حماس" أن انتصار الأسرى سيكون له ظلال إيجابية على التفاهمات في قطاع غزة، حيث كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات، محذراً من أن ما يجري في السجون يمكن أن يطلق شرارة المواجهة الواسعة التي لا يمكن لأحد احتواؤها على الإطلاق، على حد تعبيره.

وكشف هنية النقاب عن أن غزة ستصنع صفقة "وفاء أحرار" ثانية لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكداً أن حركته طلبت من وفد المخابرات المصرية إبلاغ الاحتلال بطلبها إلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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وبين أن حركته فتحت خطاً مباشراً بين مندوب الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادنوف، وقيادة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال ممثلة بعباس السيد، مشدداً على أنهم سيتبنون القرار الذي يتخذه الأسرى، وسيدافعون عنه.

ووصف هنية قطع رواتب الأسرى وذوي الشهداء من قبل السلطة الفلسطينية بأنها "طعنة غادرة في ظهر الأسرى وأهاليهم"، معلناً أنه لم يستلم راتبه تضامناً معهم ومع ذويهم.

وأردف هنية بالقول: "أؤيد اعتبار وثيقة الأسرى برنامجاً سياسياً للتوافق على هذه المرحلة، وأؤيد الشروع بكل الخطوات التي تستند إلى هذه الورقة باعتبارها إجماعاً فلسطينياً".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه لأول مرة منذ عام 1967 يكون هناك هاتف عمومي داخل السجون الإسرائيلية، معتبراً ما حققه الأسرى خلال إضرابهم الأخير إنجازاً مفصلياً يتعلق بسير حياتهم.

وحول "صفقة القرن" وما يتم تداوله حول تفاصيلها، شدد هنية على أن غزة ستتمدد شمالاً في فلسطين، ولن تتمدد في سيناء شبراً واحداً.

يشار إلى أن مكتب إعلام الأسرى أعلن، أمس الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبّي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام.