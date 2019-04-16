شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس النواب اليمني في «سيئون».. هذا ما ناقشه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: عقد مجلس النواب اليمني اليوم، جلسته الأخيرة بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وذلك بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن. وطالب المجلس بتشكيل لجنة تهتم بشأن الانتهاكات الحوثية. وناقش المجلس القضايا العامة التي تخص الشأن المحلي اليمني. Advertisements يذكر أن أعمال مجلس النواب اليمني بدأت يوم السبت الماضي تحت رعاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي . ويهدف المؤتمر إلى استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وبناء الدولة الاتحادية.

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