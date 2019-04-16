شكرا لقرائتكم خبر عن «الجراثيم المستعصية » تصيب نصف دجاج ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف خبراء أن نحو نصف العينات العشوائية التي أخذوها من لحوم الدجاج بسلاسل المتاجر الشعبية للسلع الغذائية فى المانيا ، أظهرت وجود جراثيم مستعصية على المضادات الحيوية المتوفرة حاليا.

قالت راينهيلد بينينج، الخبيرة الزراعية لدى منظمة جيرمان ووتش للبيئة في ألمانيا ، اليوم الثلاثاء في برلين، إنه تم تحليل العينات الـ 59 التي أخذت من 12 منطقة من مناطق المدن الألمانية في مختبر تابع لجامعة جرايسفالد.

أوضحت خبيرة المنظمة أن 56% من وجبات لحوم الدجاج في متاجر السلع الغذائية ملوثة بجراثيم مستعصية على بعض المضادات الحيوية.