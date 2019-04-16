شكرا لقرائتكم خبر عن «الجراثيم المستعصية » تصيب نصف دجاج ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت راينهيلد بينينج، الخبيرة الزراعية لدى منظمة جيرمان ووتش للبيئة في ألمانيا ، اليوم الثلاثاء في برلين، إنه تم تحليل العينات الـ 59 التي أخذت من 12 منطقة من مناطق المدن الألمانية في مختبر تابع لجامعة جرايسفالد.
أوضحت خبيرة المنظمة أن 56% من وجبات لحوم الدجاج في متاجر السلع الغذائية ملوثة بجراثيم مستعصية على بعض المضادات الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجراثيم المستعصية » تصيب نصف دجاج ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.