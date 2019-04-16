شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن بلعيز قدم "استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح".

كان آلاف الجزائريين قد شاركوا في احتجاجات الجمعة الماضية وطالبوا باستقالة كل من بن صالح وبلعيز، وتم تعيين بن صالح الأسبوع الماضي لقيادة الجزائر لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، بعد إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وكان بوتفليقة عين بلعيز في رئاسة المجلس في فبراير الماضي.