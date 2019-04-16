شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اعترافها بالسلطات الجديدة التى تدير أمور البلاد حاليا فى السودان ، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف – حسبما نشرت وكالات - أن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان .

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