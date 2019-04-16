شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الولايات ستخرج رابحة من نزاعها التجاري مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج رابحة من نزاعها التجاري مع الصين مهما حدث.

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا "سنربح في جميع الأحوال، سنربح بالتوصل إلى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق".

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ تسعة أشهر كلفتهما مليارات الدولارات وأثارت اضطرابا في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأمريكية المنافسة لنظيرتها الصينية. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.