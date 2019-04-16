السيطرة على حريق في المسجد الأقصى بعد ساعات من حادثة كاتدرائية نوتردام

بعد ساعات من اندلاع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، شهد المسجد الأقصى حريقاً في الجهة الشرقية منه.
وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، أن "فريقاً من الإطفائية تمكن من السيطرة على الحريق الذي شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى".
ونقلت عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله، إن "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".
ويقع المصلى المرواني تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن حريقاً اندلع، مساء أمس الاثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، ما أسفر عن انهيار برج الكاتدرائية التأريخي، بحسب وسائل إعلام.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، أمس الاثنين، عن فتح تحقيق في أسباب حريق الكاتدرائية.
وأعلنت فرق الإطفاء في باريس السيطرة على حريق الكاتدرائية وإخماده جزئياً، وإنقاذ الهيكل الرئيسي للكاتدرائية في وسط باريس.
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