استقالة رئيس المجلس الدستوري في الجزائر من منصبه

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز، الثلاثاء، عن تقديم استقالته من المنصب.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية، أن "بلعيز قدّم، اليوم، تقديم استقالته إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في (2 نيسان 2019)، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 نيسان.

