أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز، الثلاثاء، عن تقديم استقالته من المنصب.
وذكرت قناة "النهار" الجزائرية، أن "بلعيز قدّم، اليوم، تقديم استقالته إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في (2 نيسان 2019)، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس المجلس الدستوري في الجزائر من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.