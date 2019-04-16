انت الان تتابع بعد احتراقها..ماذا تعرف عن كاتدرائية نوتردام بباريس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا

شهدت فرنسا مساء الاثنين، يوما أسود، بسبب حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، ما تسبب في انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية، بعد أن وصلت النيران إلى الطابق العلوي من الكاتدرائية، وانهيار سقفها بالكامل. وأفادت مصادر فرنسية، بترجيحات بأن أعمال التجديد والأشغال في الكاتدرائية هي المتسببة في الحادث، بينما قالت عناصر الإطفاء، إن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته. وهي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، تُعد من أشهر رموز العاصمة في باريس، وتقع في قلب باريس التاريخي.

كما أن كاتدرائية نوتردام من أشهر كاتدرائيات العالم التي تقف منذ مئات السنين، شاهدة على أحداث تاريخية مهمة في باريس. النشأة والتطور ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا

كما أن كاتدرائية نوتردام من أشهر كاتدرائيات العالم التي تقف منذ مئات السنين، شاهدة على أحداث تاريخية مهمة في باريس. النشأة والتطور النشأة والتطور ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس". وجاءَت أهم التغييرات في التصميم في منتصف القرن الثّالث عشر، عندما تم تشكيل أجنحة الكنيسة على أحدث طراز رايونانت، وفي عام 1240 أضيف إليها بوابة جملونية إلى الجناح الشمالي تصدرت بنافذة ورد مذهلة. بعد ذلك (من عام 1258) تم تنفيذ مخطط مماثل في الجناح الجنوبي، كل هذه البوابات كانت غنية منمقة مع النحت، تحمل مشاهد مميزة حيث يحمل المدخل الجنوبي جزءاً من حياة سانت ستيفن والقديسين المختلفة، في حين أظهرت البوابة الشمالية طفولة المسيح وقصة ثيوفيلوس مع تمثال العذراء وتأثير الطفل الكبير في ترومو. شارك العديد من المهندسين المعماريين في الموقع خلال فترة التشييد، والذي يتضح من الأنماط المختلفة على ارتفاعات مختلفة من الجبهة الغربية والأبراج. وأشرف عليها المهندس المعماري الرابع بين عامي 1210 و 1220، وتم بناء المستوى مع الإطار الوردي وقاعات كبيرة تحت البرجين. Advertisements وزادت شهرة الكاتدرائية بعد ذكرها كمكان رئيسي للأحداث في رواية "أحدب نوتردام" الشهيرة، للكاتب فيكتور هوغو، في عام 1831. شغب وتدمير شغب وتدمير في عام 1548، تعرضت الكاتدرائية لدمار بعض ممتلكاتها جراء أعمال شغب في باريس، كما خضعت لتعديلات كبرى أثناء عهد لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر، كجزء من محاولة مستمرة لتحديث الكاتدرائيات في جميع أنحاء أوروبا. وتتضمن الكاتدرائية برجين رئيسيين، أحدهما البرج المدبب الأكثر وضوحا، الذي يبلغ ارتفاعه 90 مترا، وهو الذي انهار مع حريق الاثنين، أما البرج الثاني فيبلغ ارتفاعه 69 مترا، كما تحتوي على 10 أجراس. ومن أبرز الأحداث التي شهدتها الكاتدرائية الشهيرة، تتويج هنري السادس ملك إنجلترا ملكا لفرنسا في 1431، وحفل تتويج الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت مع البابا بيوس السابع عام 1804. وجاءت الحرب العالمية الثانية لتسبب المزيد من الضرر للمعلم الديني السياحي المهم، حيث أصيبت العديد من النوافذ الزجاجية الملونة في الطبقة الدنيا برصاصات طائشة. وبدأت الكاتدرائية برنامجا رئيسيا للصيانة والترميم عام 1991، يستمر بالتقدم حتى اليوم، ولا يزال تنظيف وترميم المنحوتات القديمة مسألة حساسة ودقيقة جدا. في أول تعليق له على احتراق الكاتدرائية، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حزنه الشديد، مؤكدًا أنه تألم مثل كل المواطنين في بلاده لمشاهدة النيران في قلب الكاتدرائية التاريخية. وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا منا يحترق. وانهار البرج التاريخي الذي يميز الكاتدرائية المهم في العاصمة الفرنسية، كما انهار سقفها بالكامل بحسب «رويترز». اقرأ أيضا: النيران تلتهم سقف كاتدرائية نوتردام في باريس بالكامل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتراقها..ماذا تعرف عن كاتدرائية نوتردام بباريس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.