شكرا لقرائتكم خبر عن حريق صغير في باحات المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس)اندلع حريق صغير مساء أمس (الاثنين) في إحدى غرف الحراسة في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة لكن تمت السيطرة عليه وإخماده، وما زال المسجد مفتوحا أمام المصلين والزوار.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان الثلاثاء إن الحريق الذي سيطر عليه طاقم إطفائية المسجد الأقصى، سببه لعب الفتية بالنار، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتقع غرفة الحرس التي اندلعت فيها النيران أمام المصلى القبلي بالقرب من الدرج المفضي إلى المصلى المرواني، أحد المصليات داخل المسجد.
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