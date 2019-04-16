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حريق صغير في باحات المسجد الأقصى

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس)

اندلع حريق صغير مساء أمس (الاثنين) في إحدى غرف الحراسة في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة لكن تمت السيطرة عليه وإخماده، وما زال المسجد مفتوحا أمام المصلين والزوار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان الثلاثاء إن الحريق الذي سيطر عليه طاقم إطفائية المسجد الأقصى، سببه لعب الفتية بالنار، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقع غرفة الحرس التي اندلعت فيها النيران أمام المصلى القبلي بالقرب من الدرج المفضي إلى المصلى المرواني، أحد المصليات داخل المسجد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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