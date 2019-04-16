شكرا لقرائتكم السعودية تجدد دعمها لما اختاره الشعب السوداني لمستقبله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تأييد الرياض لما اختاره الشعب السوداني لمستقبله.

وشدد المجلس على أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حريص على رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.

كما أكد المجلس دعمه لإجراءات المجلس العسكري الانتقالي في السودان.