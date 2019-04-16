مقتل 25 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف في باكستان

اسماء السيد - لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها بعض مناطق باكستان، وجراء العواصف الرملية التي ضربت مناطق أخرى من البلاد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ومصادر إغاثية وأمنية أن معظم القتلى سقطوا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث سيول وفيضانات.

وأضافت أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء العواصف الرملية التي ضربت المناطق الجنوبية من باكستان لاسيما كراتشي كبرى مدن باكستان، مشيرة إلى أن سرعة الرياح بلغت نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وأدت إلى حد الرؤية على الطرق وتسببت في تضرر الممتلكات إلى جانب سقوط القتلى الخمسة وعشرات الجرحى.

من جانبها أوضحت هيئة الطيران المدني الباكستاني أنها اضطرت إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية بمطار كراتشي بسبب العواصف.

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