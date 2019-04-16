شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مصر الحديثة توافق على التعديلات وتدعو المواطنين للمشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقتها على التعديلات الدستورية.
وقال النائب فوزى فتى متحدثا نيابة عن النائبة ألفت كامل رئيسة الهيئة البرلمانية، إن التعديلات لصالح الشعب وأدعو كل الناخبين على مستوى مصر للنزول والتصويت كما يشاءون، مضيفا "المهم ينزلوا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها نهائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية مصر الحديثة توافق على التعديلات وتدعو المواطنين للمشاركة بالاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.