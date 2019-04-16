شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مصر الحديثة توافق على التعديلات وتدعو المواطنين للمشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقتها على التعديلات الدستورية.

وقال النائب فوزى فتى متحدثا نيابة عن النائبة ألفت كامل رئيسة الهيئة البرلمانية، إن التعديلات لصالح الشعب وأدعو كل الناخبين على مستوى مصر للنزول والتصويت كما يشاءون، مضيفا "المهم ينزلوا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها نهائيا.