شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: التصويت على التعديلات مادة مادة ويعقبه نداء بالاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن التعدديلات الدستورية سيتم مناقشتها مناقشة عامة اليوم، ثم يجرى التصويت مادة مادة، وبعدها يتم التصويت النهائى على التعديلات نداء بالاسم. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم مداعبا النواب :"النهاردة قاعدين معانا وفيه شاى وقهوة".

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