شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب منذ قليل، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

يأتى ذلك بعدما رفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الجلسة الأولى، التى شهدت إلقاء وزير المالية البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وإلقاء وزيرة التخطيط بيان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة.