برلمانية المؤتمر: قطار التعديلات يقترب من محطته الأخيرة تمهيدا للاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن قطار التعديلات يقترب من المحطة الأخيرة له فى المناقشات والموافقة عليه فى البرلمان، تمهيدا لعرضه على الشعب ليقول الكلمة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال الجلسة العامة لمناقشة التعديلات الدستورية تمهيدا للتصويت عليها، "يشهد التاريخ أننا تشاركنا فى البنية الأساسية للديمقراطية، لافتة إلى أن التعديلات ليست خطوة وإنما وثبة فى الطريق السليم".
وتابعت: "هذه التعديلات تدل على أن مجلس النواب يقوم بمسئولياته وأنه يقتحم ملف التعديلات وهى أكبر تعديلات حدثت وسابقة لم تحدث من قبل، وتؤكد أن البرلمان لا يهدف إلا المصلحة العامة للمواطن ومصلحة الوطن".
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