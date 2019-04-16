شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا مؤيدا التعديلات الدستورية: حققت معادلة تداول السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، ومنهم النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر.

من جانبه، أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الموافقة على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنها حفظت الاستقلال المالى للهيئات والجهات القضائية والاستقلال الكامل لهم، بالإضافة إلى عدم وجود خلاف علي زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلأً من 4 سنوات وكذلك الفكرة العبقرية بالذهاب إلى تطبيق الأثر المباشر، من خلال النص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، مع جواز إعادة انتخابه لمرة تالية، والتى حققت معادلة مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.

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وجه أبو العلا، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، التحية إلى القوات المسلحة التى لها دور كبير فى الأمن والأمان الذى تنعم به البلاد، الأمر الذى قابله أعضاء المجلس بالتصفيق.

وأثنى أبو العلا، علي إدارة رئيس مجلس النواب لجلسات الحوار المجتمعي واللجنة التشريعية، قائلاً: لقد أعطيب درساً للعالم حول كيفية إدارة جلسات التعديلات الدستورية وسيكتب ذلك في التاريخ، حرصا للوصول إلى أفضل الصياغات، موجهاً الشكر أيضا لأعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء لجنتى العشرة والخمسين الذين شاركوا فى إعداد دستور 2014، الذى كتب بكثير من الخوف نتج عنه الحاجة الحالية إلي التعديل لكونها لا تتواكب مع المجتمع.