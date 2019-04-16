برلمانية الشعب الجمهورى: ندعو الشعب لتلبية نداء الوطن بالمشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى الشكر للدكتور على عبد العال على ما بذله من مجهود فى مناقشات التعديلات الدستورية، لافتا إلى أننا نفخر بجلسات الحوار وما تم فيها من إتاحة الرأى والرأى الآخر.
وأضاف استفدنا من الحوار المجتمعى ونفخر كأعضاء فى المجلس بهذا اليوم التاريخى فى حياة المجلس، داعيا الشعب إلى تلبية نداء الوطن فى الاستفتاء على التعديلات ليؤكدوا أن مصر تستهدف الاستقرار السياسى والاجتماعى.
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