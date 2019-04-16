شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر البيان المالى عن موازنة 2019/2020 المعروض أمام البرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، نص البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 المسلم إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ومن المتوقع، أن يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

كما تلقى الدكتورة هالة السعيد زيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـادية والاجتمـاعية لعــام 2019 / 2020.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة بيان وزير المالية وبيان وزيرة التخطيط إلى لجنة الخطة لدراسته، وإعداد تقرير عن الموازنة العامة، بالاشتراك مع اللجان الفرعية لعرضه على المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.

يذكر أن الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2019 الأسبوع قبل الماضى.