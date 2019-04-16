شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: 93.3% نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية باستطلاع أجريناه فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد نيابة عن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن الحزب أجرى استطلاع رأى فى الشارع بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن هذا الاستطلاع أسفر عن موافقة 93.3% من العينة التى تم إجراء الاستطلاع عليها.

وأعلن أباظة، موافقة حزب الوفد على مشروع التعديلات، قائلا: "نحن أمام حدث عظيم فى هذه الفترة، ونخطو خطوة عظيمة بتعديل الدستور حتى يتواءم مع المتغيرات التى تمر بها الدولة المصرية، وتحقيق حلم تغيير الدولة المصرية إلى الحياة الكريمة".

وأضاف هانى أباظة أن هذه المستهدفات تحتاج إلى دستور حي وقوي، موضحا أنه قد بُذل مجهودا كبيرا داخل مجلس النواب للخروج بمنتج محترم يرضى ضمائر النواب، قائلا: "الكل بذل جهدا غير عادى فى الشارع لرفع الوعى لدى المواطنين بمضمون ومحتوى التعديلات الدستورية، وهى نقطة إنطلاق نحو حياة أفضل للشعب العظيم ومناخ ومظلة للحريات والعمل والجد والاجتهاد".

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وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.