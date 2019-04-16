صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة منيا القمح، بالشرقية لدعم التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق القادم، وتوضيح أهمية وخطورة المرحلة، وذلك بحضور المهندس حسام الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن بالجمهورية، والدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، وكافة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس النواب بكامل هيئتها البرلمانية بالشرقية.

وشارك فى المؤتمر الجماهيري الحاشد عدد كبير من قيادات الحزب والمواطنين من قرى وعزب المركز، بما يقارب 8 آلاف مواطن، حيث بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتلاوة أيات من القرآن الكريم وبعدها عدد من الكلمات لقيادات الحزب لشرح التعديلات الدستورية المرتقبة، ثم حاضر الدكتور جمال عيسى عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عن أهم ملامح التعديلات فى صورتها الإيجابية، وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق القادم، وأعقبها الاحتفال بتنظيم عدد من الأغانى الوطنية التي قدمها الفنان "محمد فؤاد، ودياب، وأحمد سعد" وسط ارتفاع الهتافات المؤيدة لاستقرار الدولة المصرية في شخص القيادة السياسية، وحملوا لافتات مؤيدة للسيسي ودعم المادة 140 على وجه الخصوص".

وجه المهندس "حسام الخولي" الأمين العام لحزب مستقبل وطن، حديثة للشباب قائلًا: كان من السهل على الرئيس ان يقضي فتراته ولا يفكر في الأجيال القادمة ولكن السيسي قرر عكس ذلك، ووجه كل فكرة وأحلامه الي الأجيال القادمة فجميع المشروعات الجاري انشائها ثمارها ستكون للشباب وشبكة الطرق الجاري إقامتها أيضا نتائجها ستكون للشباب وللأجيال القادمة.

وأضاف "الخولي" ان الأنجازات في عهد الرئيس "السيسي" كثيرة ويجب علينا جميعا ان نوضح لبلدنا وللرئيس وللعالم أننا وحدة وقوة فكل ما تطلبة الدولة هو ساعة أو ساعتين للمشاركة في الأستفتاء علي التعديلات الدستورية المرتقبة فأسهل شئ لأعداء الوطن هو التشكيك في الأنجازات التي تحققت علي أرض الوطن ولذا يجب علينا جميعا التفكير فيما سيتم تحقيقة من خلال المشاركة في التعديلات الدستورية".

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وأشار "الخولي" الي ضرورة رفع شعار "كلنا واحد وهنكمل وهنبني وهنكون أعظم دولة في العالم " بالأضافة الي ضرورة فخرنا بقواتنا المسلحة وقادة دولتنا العظيمة مؤكدا انه يثق في جميع المواطنين وأنهم لن يخذلو دولتهم خلال الأستحقاق القادم، وخاصا الشباب الذي راعتهم الدولة في الاستفتاء علي تعديلات من خلالها يصبح الشاب قادر على خوض تحارب سياسية وفرض نفسه على الدولة، كل ماعليه ان يحافظ على ماقدمته القيادة السياسية وهذا لا يتحقق الا بالوعي والفكر الإيجابي.

من جانبه، قال الدكتور "محمد سليم" في كلمته انه دائمآ مركز منيا القمح يقدم شخصيات وطنية مثقفة تعي تماما قيمة الحفاظ على الوطن، مؤكدًا بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامة، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة توليه الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018.

فيما أكد النائب"خالد مشهور" عضو مجلس النواب عن الحزب أن مع عودة الأمن زادت الاستثمارات ونمي الإقتصاد، وأصبح الأمر مُلحا لتعديل الدستور لكي يتلائم مع متطلبات المستقبل الجديد التي يسعى إليه الرئيس لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وهي الصورة التي تليق بمكانة وحجم الدولة المصرية.

وأشار إلي أن التعديلات الدستورية والمشاركة في الاستحقاق القادم ما هي إلا شهادة ميلاد تُعبر عن وطنية وإخلاص الشعب المصري، وإيمانة بنجاح القيادة السياسية وقدرتها علي أدارة شئون البلاد وأرسال رسال الي جميع دول العالم ان المواطن المصري يقف خلف وطنه وقيادته السياسية، وليس هناك مجالا للتشكيك في ذلك.