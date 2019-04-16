حماة الوطن يعلن موافقته على التعديلات الدستورية: تجلب المزيد من الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب وهيئته البرلمانية على مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة.
وأوضح أبو المجد، أن مصر تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها ولديها طموحات فى الإصلاح الاقتصاى والاجتماعى، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية ستكون سببا فى مزيد من الاستقرار فى المرحلة الحرجة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.
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