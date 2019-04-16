شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يحث السيدات فى جميع المحافظات على المشاركة بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل المجلس القومي للمرأة، سلسلة فعالياته بمحافظات الجمهورية فى إطار حملة طرق الأبواب، منظما عددا من الندوات تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة"، وذلك لأهمية نشر الوعى بأحقية المرأة المصرية فى المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشملت الفعاليات محافظة القليوبية بقرى الشموت وكفر الشموت وكفر طحلة وطحلة والرملة وميت العطار وبطا وبقيمة وكفر الجزارورة وكفر بطا مركز بنها تم استهداف من خلالها 33299 شخص بالمحافظة، كما عقد المجلس القومى ببورسعيد أمس الاثنين ندوة "صوتك لمصر بكره" بمركز شباب الاستاد وعدد الحضور 100 سيدة لحث السيدات على الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتقديم عدد من الرسائل أهمها "انزلى ..شاركى ..سمعى صوتك.. متقوليش صوتك مَش فارق.. كونى إيجابية.. ارسمى مستقبل بلدك ووطنك.

كما أطلق فرع المجلس القومى للمرأة لليوم الثاني حملة طرق الأبواب فى 7 قرى "قوية العاشر، منطقة الرسوة، قرية الكاب، قرية الرضوان جنوب بورسعيد قرية المناصرة، قرية الديبة، قرية الجربعة"، وصل عدد المستهدفين 7950 فردا، وعقد اليوم فرع المجلس القومى للمراه ببورسعيد، القافلة بقرية الفتح بجنوب بورسعيد وضمت القافلة عدد من القرى المجاورة "قرية العاشر وقرية بحر البقر"، وعدد المستهدفين 8560 أسرة.

كما نظم فرع المجلس بمحافظة قنا حملة طرق أبواب ومجموعة ندوات توعية، استهدفت 18217سيدة بـ 10 قري هى دشنا، والسمطا بحرى، ودندرة، والجزيريه، وهو، والدرب، والكلاحين، والشرقى بهجورة، وعزبة البوصة، و الترامسة، بعدد 5 مراكز هى قنا، وقفط، وأبوتشت، ونجع حمادى، ودشنا .

فيما نظم فرع المجلس بمحافظة دمياط لليوم الثانى على التوالى حملة طرق اﻷبواب مستهدفا 22589 سيدة فى قرى الإبراهيمية البحرية - الإبراهيمية القبلية - كفر سليمان - المحمدية - كفر شحاتة - الإسماعيلية - الوسطانى (مركز كفر سعد)، مدينة فارسكور، حجاجة، كفر العرب، ميت الشيوخ، الحورانى (مركز فارسكور) السنانية، غيط النصارى، عزبة ناصر، عزبة اللحم، الحرس، السنانية.

فيما شمل فرع المجلس بمحافظة مرسى مطروح حملة طرق الأبواب استهدفت عدد 5430 سيدة بقرية أم الرخم، وتجمع كليو 2، والكيلو7، وعزبة الإمام مالك، وعزبة كفر الشيخ، وعزبة أبو خريطة بمدينة مطروح، وقرية المثانى بمركز النجيلة وقرية أبو سطيل وأم مرزوق بمركز برانى ومدينة السلوم .

وفى ذات السياق نظم الفرع ندوة توعية عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة بمديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة فرع المجلس، والأستاذ أحمد منصور صديق الوشاحي عضو فرع المجلس بالمحافظة.

فيما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم لليوم الثانى على التوالى لقاءات ضمن حملة "صوتك لمصر بكرة" بالتوازى مع حملة طرق اﻷبواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم عمل ندوات وطرق أبواب بـ 10 قرى لمركزي إطسا وسنورس مستهدفين من خلالها 45050 شخص تم توعيتهم بضرورة النزول والمشاركة في التعديلات الدستورية.

الجدير بالذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة" تتضمن العديد من الرسائل أهمها "انزلي وشاركي... سمعي صوتك....متقوليش صوتي مش فارق... دا صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي.... ارسمي طريق لأحلامك... ما هو صوتك هو مستقبل أيامك، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك، كملي المشوار، كوني القدوة لأولادك.....صوتك النهارده ليكي وبكره ليهم، المعركة مانتهتش.. مصر محتاجلك، حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها .



القومى للمراءة (3)





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