مصادر: رئيس الزمالك قدم مقترحا بتقليص صلاحيات "الأعلى للإعلام" للنواب

كتب: ولاء نعمة الله

ذكرت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، أن رئيس نادي الزمالك اقترح تعديل قانون الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مبينة أن التعديل المطروح يسعى إلى تقليص صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسه.

وأحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018، والمقدم من رئيس نادى الزمالك إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

يشار إلى أن 120...