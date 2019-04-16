السيسي يصطحب طلاب الجامعات والكليات العسكرية خلال تفقده قاعدة محمد نجيب

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وطلبة القوات العسكرية والشرطة، خلال تفقده استعداد وجاهزية قوات قاعدة محمد نجيب العسكرية. وحلقت 5 طائرات هيلكوبتر حاملة أعلام القوات المسلحة وأعلام أفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى سماء المنطقة. وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كمًا ونوعًا، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة. وتضم القاعدة...

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