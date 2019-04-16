السيسي يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب بعد تطويرها. ورافق الرئيس السيسى، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازى، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى. تعد قاعدة محمد نجيب العسكرية، إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كمًا ونوعًا، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة.

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